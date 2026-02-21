Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus
Lingen (ots)
Gestern in der Zeit von 19 Uhr bis 20:20 Uhr kam es in der Straße Am Bahndamm zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus. Aus den Räumlichkeiten erlangten die Täter Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.
