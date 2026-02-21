POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Geeste (ots) - Gestern in der Zeit von 15:30 Uhr bis 21:30 Uhr kam es in der Hedwigstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

