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Polizei Köln

POL-K: 260318-1-K Polizei stellt flüchtigen Rollerfahrer nach kurzer Verfolgung - Passantin stellt Fahrrad zur Verfügung

Köln (ots)

Dank des schnellen Handelns einer aufmerksamen Zeugin haben Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag (17. März) im Stadtteil Ehrenfeld einen Jugendlichen (14) gestellt, der sich zuvor versucht hatte einer Kontrolle zu entziehen. Die Frau hatte einem der Beamten spontan ihr Fahrrad zur Verfügung gestellt, um die Verfolgung aufzunehmen.

Zuvor hatten Polizisten des Verkehrsdienstes den 14-Jährigen gegen 15 Uhr auf der Äußeren Kanalstraße kontrollieren wollen, da an seinem Roller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Jugendliche ignorierte jedoch die Anhaltesignale und flüchtete in Richtung Takupark. Nachdem er die Parkanlage durchquert hatte, ließ er seinen Roller zurück und setzte seine Fahrt auf einem E-Scooter fort. Währenddessen reagierte die Zeugin geistesgegenwärtig und überließ ihr Fahrrad den verfolgenden Polizisten.

Als sich die Beamten näherten, sprang der Jugendliche vom E-Scooter ab und flüchtete zu Fuß. Einsatzkräfte stellten ihn jedoch kurze Zeit später auf der Äußeren Kanalstraße.

Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (cb/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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