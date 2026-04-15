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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Transporters in Greifswalder Industriegebiet

Greifswald (ots)

In der Nacht vom 14.04.2026 auf den 15.04.2026 kam es im Greifswalder Industriegebiet in der Straße An der Bäckerwiesen gegen 01:00 Uhr zu einem Brand von einem Transporter, wobei das Feuer ein weiteres Fahrzeug beschädigte.

Beim Eintreffen der Polzeibeamten des Polizeihauptreviers Greifswald brannte der Transporter bereits in voller Ausdehnung. Der Transporter Mercedes war dabei auf dem Gelände eines Autohändlers abgestellt. Durch den Brand wurde auch ein PKW Mercedes beschädigt, welcher in unmittelbarer Nähe geparkt war. Die Löscharbeiten wurden durch die Berufsfeuerwehr Greifswald durchgeführt. An dem Transporter entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro an dem Transporter und 4.000 Euro an dem PKW.

Der Kriminaldauerdienst kam für die Spurensicherung vor Ort. Ein Brandursachenermittler wurde zur Ermittlung der Brandursache ebenfalls eingesetzt. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0, an die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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