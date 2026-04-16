Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 22-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Ducherow (ots)

Bereits am gestrigen Abend kam es gegen 18:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 31 zwischen den Ortschaften Löwitz und Rathebur.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Deutscher die L31 mit seinem Pkw in Richtung Rathebur. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einer angrenzenden Ackerfläche auf dem Dach zum Stehen. Der 22-Jährige wurde durch den Unfall aus seinem Fahrzeug geschleudert und verletzte sich lebensbedrohlich.

Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Das Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.500 Euro.

Die L 31 war zur Unfallaufnahme und Bergung für eine Stunde voll gesperrt.

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