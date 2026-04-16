PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 22-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Ducherow (ots)

Bereits am gestrigen Abend kam es gegen 18:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 31 zwischen den Ortschaften Löwitz und Rathebur.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Deutscher die L31 mit seinem Pkw in Richtung Rathebur. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einer angrenzenden Ackerfläche auf dem Dach zum Stehen. Der 22-Jährige wurde durch den Unfall aus seinem Fahrzeug geschleudert und verletzte sich lebensbedrohlich.

Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Das Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.500 Euro.

Die L 31 war zur Unfallaufnahme und Bergung für eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 19:32

    POL-NB: Brand in leerstehendem Gebäude in Malchin - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

    Malchin (LK MSE) (ots) - Am 15. April 2026 gegen 15:45 Uhr kam es in der Rudolf-Fritz-Straße 20 in Malchin zu einem Brand in einem seit mehreren Jahren leerstehenden Gebäude (ehemaliges AWO-Gebäude). Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer durch bislang unbekannte Täter verursacht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 14:53

    POL-NB: Handwerkerleistung bezahlt, doch nie erhalten

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Am gestrigen Dienstag meldete sich gegen 16:10 Uhr eine 41-jährige Polin bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten. Sie gab an wenige Tage zuvor im Internet eine Firma für Klempnerarbeiten gesucht zu haben. Dabei stieß sie auf die Telefonnummer eines vermeintlichen Hausmeisterdienstes aus Oberhausen. In einem kurzen Telefonat vereinbarte die 41-Jährige daraufhin einen Termin mit der Firma, welcher ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:49

    POL-NB: Brand eines Transporters in Greifswalder Industriegebiet

    Greifswald (ots) - In der Nacht vom 14.04.2026 auf den 15.04.2026 kam es im Greifswalder Industriegebiet in der Straße An der Bäckerwiesen gegen 01:00 Uhr zu einem Brand von einem Transporter, wobei das Feuer ein weiteres Fahrzeug beschädigte. Beim Eintreffen der Polzeibeamten des Polizeihauptreviers Greifswald brannte der Transporter bereits in voller Ausdehnung. Der Transporter Mercedes war dabei auf dem Gelände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren