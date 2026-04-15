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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in leerstehendem Gebäude in Malchin - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 15. April 2026 gegen 15:45 Uhr kam es in der Rudolf-Fritz-Straße 20 in Malchin zu einem Brand in einem seit mehreren Jahren leerstehenden Gebäude (ehemaliges AWO-Gebäude).

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer durch bislang unbekannte Täter verursacht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Malchin war mit insgesamt 19 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung zum Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Es wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 2310, über die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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