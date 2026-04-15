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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Bad Salzungen (ots)

Ein 42-jähriger Autofahrer wollte Dienstagmorgen von der Hersfelder Straße nach links in eine Grunstückseinfahrt abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Eine 36-jährige Autofahrerin erkannte den haltenden Pkw zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sowohl der 42-Jährige, als auch die 36-jährige sowie ihr 10-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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