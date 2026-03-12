Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Fahrgast will nicht aus Taxi steigen und beleidigt und bespuckt Polizisten

Duisburg (ots)

Ein betrunkener Fahrgast (33) beschäftigte am Mittwochabend (11. März gegen 19:20 Uhr) die Polizei in Duisburg.

Der Mann war im Bereich der Vulkanstraße in ein Taxi gestiegen und weigerte sich, es wieder zu verlassen, sodass der Taxifahrer die Polizei informierte. Als die Beamten eintrafen, verließ der Mann zwar das Fahrzeug, beleidigte aber die Einsatzkräfte und streckte ihnen den Mittelfinger entgegen. Die Beamten brachten ihn zur Beruhigung seines Gemütszustandes zur Wache. Im Auto bespuckte der 33-Jährige einen der Polizisten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde dem Mann schließlich auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Auch hierbei schlug und trat der 33-Jährige um sich und verletzte einen Polizeibeamten an der Hand. Dieser blieb aber dienstfähig.

Der 33-Jährige muss sich nun mit einer Anzeige unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell