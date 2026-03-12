PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Einbrüche in Supermarkt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen zweier Einbrüche in einen Supermarkt. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag (9. März) und in der Nacht zu Mittwoch (11. März) - jeweils gegen 3:15 Uhr - in einen Markt an der Ziegelhorststraße eingebrochen. Sie durchwühlten Regale und Schubladen und stahlen offenbar Tabakwaren. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

