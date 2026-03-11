PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Verpuffung nach Falschbetankung - eine Person verletzt

Duisburg (ots)

Die Polizei ist am Dienstagnachmittag (10. März, gegen 16:40 Uhr) zu einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Dieselstraße gerufen worden. Dort stand ein Transporter in Vollbrand, die Flammen hatten bereits auf eine benachbarte Garage übergegriffen.

Ein Zeuge berichtete den Einsatzkräften, dass ein Mann nach einer Falschbetankung seines Ford Transit eigenständig versucht habe, das Benzin in einer Garage in entsprechende Kanister umzufüllen. Plötzlich sei ein lauter Knall zu hören gewesen, woraufhin sich das Fahrzeug entzündet habe. In der Folge kam es zu einer Verpuffung, bei der sich der Mann Brandverletzungen zuzog.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Der Verletzte erhielt vor Ort medizinische Hilfe und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

