POL-DU: Mündelheim: Heuballen brennen - Zeugen gesucht
Duisburg (ots)
Zwischen den Stadtteilen Serm und Mündelheim - im Bereich des Feldweges "Roßpfad" - standen am frühen Dienstagmorgen (10. März, gegen 3:40 Uhr) etwa zehn Heuballen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und geht von Brandstiftung aus. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell