Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Heuballen brennen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwischen den Stadtteilen Serm und Mündelheim - im Bereich des Feldweges "Roßpfad" - standen am frühen Dienstagmorgen (10. März, gegen 3:40 Uhr) etwa zehn Heuballen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und geht von Brandstiftung aus. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

