POL-DU: Mündelheim: Heuballen brennen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Auf der Friedrich-Ebert-Straße gab es am Montagabend (9. März, gegen 23 Uhr) einen Unfall mit mehreren Verletzten. Ein 18-Jähriger kam in Höhe der Emsstraße mit seinem blauen Peugeot von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast. Er und zwei seiner Mitfahrer (beide 17) wurden zur Untersuchung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zwei ...

mehr