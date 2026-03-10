Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 40-Jähriger

Die Duisburger Polizei bat die Bevölkerung bei der Suche nach Anna H. um Unterstützung. Die 40-Jährige galt seit Donnerstagabend (22. Januar, 18:45 Uhr) als vermisst.

Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte nach der Frau gesucht. Anna H. wurde am 3. März tot in Duisburg aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete ein Richter des Amtsgerichts Duisburg die Obduktion an. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

