Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Auto-Aufbrecher gefasst

Duisburg (ots)

Eine Zeugin (27) verständigte in der Nacht zu Montag (9. März, 01:25 Uhr) die Polizei, weil sie einen Mann dabei beobachtete, wie er auf der Musfeldstraße die Scheibe eines Autos einschlug.

Sie beschrieb den Einsatzkräften den Unbekannten und erwähnte, dass er die Flucht mit einem Fahrrad ergriffen habe. Noch auf der Anfahrt zum Einsatzort trafen die Polizisten auf den fahrenden Verdächtigen. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug und stellten es sicher.

Der Fahrzeughalter (22) des aufgebrochenen und durchwühlten VW Golf erschien vor Ort. Die Polizisten nahmen den Auto-Aufbrecher vorläufig fest. Der Mann wurde am Montag (9. März) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl erließ.

