PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Autofahrer übersieht Frau auf E-Scooter - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (6. März, 15:15 Uhr) fuhr eine Frau (38) auf einem E-Scooter auf der Neumü-hler Straße in Fahrtrichtung Alt-Hamborn. Im Bereich einer Werkstattzufahrt in Höhe der Hagenauer Straße kam es beim Abbiegen zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Kastenwagen und dem E-Scooter. Die 38-Jährige stürtzte und verletzte sich. Der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt auf das Werkstattgelände fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ein unabhängiger Zeuge (33) leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf. Während Polizisten den Unfall aufnahmen, brach-ten Rettungskräfte die Duisburgerin in ein Krankenhaus. Von dem Fahrer und dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 16:08

    POL-DU: Neudorf-Nord: Mann auf E-Scooter übersieht Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Am Samstagmittag (7. März) erschien eine Duisburgerin beim zentralen Anzeigendienst und schilderte den Beamten folgenden Sachverhalt: Als sie am Donnerstag (5. März, 13:30 Uhr) aus einem Mehrfamilienhaus an der Memelstraße in Höhe der Bismarckstraße auf den Gehweg trat, wurde sie von einem E-Scooter erfasst, stürzte und verletzte sich. Der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:55

    POL-DU: Hochheide: Schwerverletzter nach Unfall

    Duisburg (ots) - Zeugen meldeten am Samstagmittag (7. März, 13 Uhr) einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich der Moerser Straße Ecke Husemannstraße. Als die Polizisten eintrafen, stießen sie auf zwei Ersthelfer (42, 60), einen 31-jährigen Autofahrer sowie einen schwerverletzten Fahrradfahrer (67). Der Mercedes bog nach ersten Erkenntnissen von der Südstraße nach links in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren