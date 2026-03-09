Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Autofahrer übersieht Frau auf E-Scooter - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (6. März, 15:15 Uhr) fuhr eine Frau (38) auf einem E-Scooter auf der Neumü-hler Straße in Fahrtrichtung Alt-Hamborn. Im Bereich einer Werkstattzufahrt in Höhe der Hagenauer Straße kam es beim Abbiegen zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Kastenwagen und dem E-Scooter. Die 38-Jährige stürtzte und verletzte sich. Der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt auf das Werkstattgelände fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ein unabhängiger Zeuge (33) leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf. Während Polizisten den Unfall aufnahmen, brach-ten Rettungskräfte die Duisburgerin in ein Krankenhaus. Von dem Fahrer und dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei.

