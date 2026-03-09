Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Mann auf E-Scooter übersieht Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Samstagmittag (7. März) erschien eine Duisburgerin beim zentralen Anzeigendienst und schilderte den Beamten folgenden Sachverhalt: Als sie am Donnerstag (5. März, 13:30 Uhr) aus einem Mehrfamilienhaus an der Memelstraße in Höhe der Bismarckstraße auf den Gehweg trat, wurde sie von einem E-Scooter erfasst, stürzte und verletzte sich.

Der unbekannte Fahrer des Elektrokleinstfahrzeuges entschuldigte sich zunächst bei der 62-Jährigen und fuhr dann weiter in Richtung der Mülheimer Straße. Der Mann soll circa 1,85 Meter groß sein, eine sportliche Figur und kurze Haare haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe er dunkle Kleidung und weiße Kopfhörer getragen. Der E-Scooter sei mintgrün lackiert. Die Duisburgerin begab sich im Anschluss selbständig in ärztliche Behandlung.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei.

