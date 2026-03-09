PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Schwerverletzter nach Unfall

Duisburg (ots)

Zeugen meldeten am Samstagmittag (7. März, 13 Uhr) einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich der Moerser Straße Ecke Husemannstraße.

Als die Polizisten eintrafen, stießen sie auf zwei Ersthelfer (42, 60), einen 31-jährigen Autofahrer sowie einen schwerverletzten Fahrradfahrer (67).

Der Mercedes bog nach ersten Erkenntnissen von der Südstraße nach links in die Moerser Straße ab, als ihm ein Fahrrad aus der Husemannstraße entgegenkam und beide miteinander zusammenstießen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Durch ein Abschleppunternehmen ließen die Polizisten das Zweirad sicherstellen.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

