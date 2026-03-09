Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Goldkette von Hals gerissen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Unbekannte hat am Samstagmittag (7. März) eine 78-jährige Frau auf der Aackerfährstraße bestohlen. Gegen 12:25 Uhr sprach die Täterin die Seniorin an, umarmte sie und bot ihr Schmuck zum Kauf an. Während des Gesprächs riss die Unbekannte der Frau eine Goldkette vom Hals und stieß sie weg.

Die Täterin flüchtete in einen grauen Pkw mit bulgarischen Kennzeichen, der von einem Mann gefahren wurde. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Wintgenstraße.

Die Diebin wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, lange, dunkle Haare zum Zopf gebunden, weißes T-Shirt, dunkle Hose.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Auto oder der Diebin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell