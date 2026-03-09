Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: E-Scooter brannte - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach einem E-Scooter-Brand am Samstag (7. März, 21:40 Uhr) an der Apostelstraße aufgenommen.

Die Ermittler suchen Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

