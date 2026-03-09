POL-DU: Laar: E-Scooter brannte - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach einem E-Scooter-Brand am Samstag (7. März, 21:40 Uhr) an der Apostelstraße aufgenommen.
Die Ermittler suchen Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell