Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: 39-Jähriger ausgeraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (5. März) erstattete ein 39-jähriger Duisburger Anzeige auf der Wache Ruhrort und gab an, Opfer eines Straßenraubs geworden zu sein. Der leicht verletzte Mann berichtete, dass er gegen Mitternacht im Bereich Amtsgerichtsstraße/Karlsplatz von sechs Männern angegriffen worden sei. Laut seiner Aussage hätten die Täter ihn körperlich attackiert, indem sie auf ihn einschlugen und eintraten.

Im Rahmen des Übergriffs sollen die bislang Unbekannten mehrere Wertgegenstände, darunter ein Schlüsselbund, ein Portemonnaie, eine Fußballtasche, eine Winterjacke sowie ein Handy, entwendet haben. Anschließend hätten sich die Männer in unbekannte Richtung entfernt. Der 39-Jährige beschrieb die Täter als junge Männer im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren. Weitere Details konnte er nicht angeben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Gruppe geben können, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

