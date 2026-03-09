Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Betrüger verschafften sich am Donnerstagmittag (5. März, 14 Uhr) unter dem Vorwand, den Fernseher überprüfen zu müssen Zugang zur Wohnung eines älteren Ehepaars an der Wagnerstraße. Dort entwendeten sie Bargeld in fünfstelliger Höhe sowie Schmuck. Das Ehepaar erstatteten am Folgetag Anzeige bei der Polizei und beschrieb das Duo wie folgt:

- Mann 1: etwa 1,65 Meter groß, korpulente Statur, dunkles, kurzes und leicht lockiges Haar, etwa 40 Jahre alt. - Mann 2: etwa 1,80 Meter groß, schlank, über 50 Jahre alt, dunkles, kurz rasiertes Haar.

Beide trugen Blaumänner und einer hatte einen Laptop dabei.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell