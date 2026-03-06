PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Teenies versuchen 12-Jährigen auszurauben - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei etwa 13 Jahre alte Jungen sollen am Donnerstagnachmittag (5. März, gegen 16:30 Uhr) versucht haben einen 12-Jährigen auszurauben. Sie sprachen den Jungen im Bereich der Angerorter- und Schulz-Knaudt-Straße an, forderten sein Handy, durchsuchten seine Taschen und schlugen ihm ins Gesicht. Schließlich verschwanden sie ohne Beute in Richtung Ehinger Straße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide sind etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Einer hatte eine eher kräftige Statur, braune, mittellange Haare und trug eine schwarze Steppjacke. Der andere war schlank, trug ebenfalls eine schwarze Steppjacke und eine Cap, die rot/grün abgesetzt war.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13 zu wenden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

