Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Teenies versuchen 12-Jährigen auszurauben - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei etwa 13 Jahre alte Jungen sollen am Donnerstagnachmittag (5. März, gegen 16:30 Uhr) versucht haben einen 12-Jährigen auszurauben. Sie sprachen den Jungen im Bereich der Angerorter- und Schulz-Knaudt-Straße an, forderten sein Handy, durchsuchten seine Taschen und schlugen ihm ins Gesicht. Schließlich verschwanden sie ohne Beute in Richtung Ehinger Straße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide sind etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Einer hatte eine eher kräftige Statur, braune, mittellange Haare und trug eine schwarze Steppjacke. Der andere war schlank, trug ebenfalls eine schwarze Steppjacke und eine Cap, die rot/grün abgesetzt war.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell