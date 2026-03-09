PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Hüttenheim: Zwei Männer an Bushaltestelle attackiert und ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am späten Freitagabend (6. März) kam es an der Haltestelle "Mannesmann Tor 2" (Mannesmannstraße / Ehinger Straße) zu einem Überfall auf zwei Männer im Alter von 42 und 62 Jahren. Die beiden Kamp-Lintforter hatten gegen 23:15 Uhr einen Bus der Linie 941 verlassen, als sie von drei bislang unbekannten Tätern von hinten angegriffen und zu Boden gebracht wurden.

Die Angreifer traten unter anderem auf die beiden Männer ein und entwendeten dem 62-Jährigen die Geldbörse. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Die Männer wurden nach dem Vorfall von Rettungssanitätern vor Ort versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Flüchtigen machen können. Sie werden wie folgt beschrieben: Zwei Täter sind etwa 1,75 Meter groß, der dritte etwa 1,90 Meter. Zwei von ihnen trugen jeweils einen Kapuzenpullover (grau bzw. dunkel), der dritte Täter hatte bunte Kleidung an. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

