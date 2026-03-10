Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Verkehrsunfall - Kind beteiligt

Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (9. März, 7:25 Uhr) kam es auf der Mülheimer Straße in Höhe der Hansastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein VW Golf ein Kind (8) erfasste.

Zeugen berichteten den Polizisten, dass der Junge plötzlich die Straße bei mutmaßlich rot zeigendem Ampellicht überquert habe und eine 57-jährige Autofahrerin nicht mehr reagieren konnte - das Auto erfasste den 8-Jährigen. Ein Rettungs- und ein Notarztwagen waren im Einsatz und brachten den leichtverletzten Jungen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Straße. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell