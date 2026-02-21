Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Gemeldeter Zimmerbrand mit Personenrettung in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz aufgrund einer zunächst unklaren Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus nach Mainz-Hechtsheim alarmiert. Im weiteren Verlauf der Notrufabfrage wurde deutlich, dass sich vermutlich noch eine Person in der betroffenen Wohnung aufhalten solle, wodurch das Einsatzstichwort durch die Leitstelle um dem Zusatz Personenrettung erhöht wurde.

Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Bewohnerin hatte vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Hechtsheim die Räumlichkeiten bereits verlassen. Ebenso beschränkte sich das Brandausmaß auf ein Elektrogerät im Küchenbereich. Durch die Feuerwehr konnte dieses ins Freie verbracht und abgelöscht werden. Auch die in der betroffenen Wohnung lebende Katze war wohlauf.

Im Anschluss wurde die Wohneinheit mittels eines Hochleistungslüfters entraucht, wodurch die Bewohnerin nach Ende der Maßnahmen in ihre Wohnung zurückkehren konnte.

Die Feuerwehr Mainz war mit Kräften der Feuerwache 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Hechtsheim im Einsatz. Ebenso unterstützten Rettungsdienst und Polizei die Maßnahmen.

