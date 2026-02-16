Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Zwischenstand von Feuerwehr und Sanitätsdienst zum Mainzer Rosenmontagszug

Mainz (ots)

Während der Rosenmontagszug noch durch Mainz läuft, ziehen Feuerwehr du Sanitätsdienst eine erste Zwischenbilanz: Bei durchwachsenem Wetter gab es für die über 500 ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte weniger zu tun, als im letzten Jahr.

Bis 14:15 Uhr wurden 88 Personen sanitätsdienstlich versorgt. In 60 Fällen handelte es sich um Bagatelleinsätze, die durch Pflaster oder Kühlpacks erledigt werden konnten. 10 Personen mussten bisher zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Auffällig ist, dass bisher nur acht Personen alkoholbedingt in den Unfallhilfsstellen von den Mainzer Hilfsorganisationen versorgt werden mussten. Zwei davon waren noch minderjährig. Bei den weiteren Verletzungen handelte es sich vorwiegend um Schnittwunden und Schmerzen nach Stürzen. Schwer Verletzte mussten bisher nicht versorgt werden.

Die Feuerwehr verzeichnete bisher vier Einsätze. Ein größerer Ast versperrte den Weg in den Hartenbergpark und wurde von der Feuerwehr zerkleinert. Bei einer Notfalltüröffnung in Bretzenheim wurde zum Glück keine hilflose Person vorgefunden und ein Rauchwarnmelder in einem Wohnblock in Hechtsheim stellte sich als Fehlalarm heraus.

Im Bezug auf Rosenmontag gab es nur einen Feuerwehreinsatz: Zwei Frauen mussten aus einer öffentlichen Toilette befreit werden. Der Öffnungsmechanismus ließ sich nicht mehr betätigen. Die Feuerwehr konnte mit einem Schlüssel für öffentliche Toiletten beide unverletzt befreien.

Bei allen Einsätzen ist zu erwähnen, dass die Einsatzkräfte ungestört arbeiten konnten und hauptsächlich fröhliche und dankbare Menschen antrafen. Ab dem Nachmittag und bei den Feierlichkeiten auf den Mainzer Plätzen rechnen wir mit einer stetigen Zunahme der Einsätze.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell