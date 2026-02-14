Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehr rettet jungen Mann nach Kollision mit Zug

Mainz (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde ein junger Mann nahe des Bahnhofs "Römisches Theater" von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Die Feuerwehr Mainz rettete ihn mit einer Drehleiter gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus dem Gleisberiech und suchte die Umgebung ab.

Gegen 23 Uhr meldete die Polizei eine Person, die von einer S-Bahn erfasst worden war. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr meldete der mitalarmierte Rettungswagen, dass sich der Zug auf einer Brücke kurz vor dem Bahnhof "Römisches Theater" über der Rheinallee befand. Im Gleisbereich lag ein junger Mann, der schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt war.

Nach Aussagen des Lokführers hatte er den Mann trotz Notbremsung seitlich getroffen. Da die Gleise im Unfallbereich deutlich höher als das Straßenniveau liegen, wurde der Verletzte nach der Erstversorgung in enger Absprache mit Notarzt und Rettungswagenbesatzung mittels Drehleiter aus den Gleisen gerettet und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Da zeitweise Unsicherheit bestand, ob eine weitere Person an dem Unfall beteiligt war, leuchtete die Feuerwehr die Unfallstalle aus und suchte die Einsatzstelle weiträumig ab. Hier kamen neben der Berufsfeuerwehr auch die alarmierte freiwilligen Feuerwehren Mainz-Stadt und Weisenau zum Einsatz. Für die großflächige Suche wurde in Absprache mit der Bundespolizei eine Drohne mit Wärmebildkamera der Feuerwehr Bodenheim alarmiert.

Die Feuerwehr Mainz beendete ihren Einsatz nach knapp zwei Stunden. Zu diesem Zeitpunkt war keine weitere Person gefunden worden. Während der Arbeiten musste der Zugverkehr komplett eingestellt werden. Die Feuerwehr Mainz war mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Die Ursache des Unfalls wird von der Bundespolizei und Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Feuerwehr Mainz weist nochmal darauf hin, dass der Aufenthalt im Gleisbereich sowie das Überqueren von Gleisen außerhalb vorgesehener Übergänge lebensgefährlich ist. Der Bremsweg eines Zuges ist etwa 10 Mal länger als der eines Lkw.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell