Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Bilanz des Rosenmontags 2026 aus Sicht von Feuerwehr und Sanitätsdienst Mainz

Mainz (ots)

Feuerwehr und Sanitätsdienste blicken auf den größten gemeinsamen Einsatz des Jahres in Mainz zurück. Rund 14 Stunden waren über 500 ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte neben Polizei und Ordnungskräften für die Sicherheit der Menschen in Mainz im Einsatz. Die Zahl der medizinischen Versorgungen nahm im Vergleich zum Vorjahr ab. Eine Einsatzkraft wurde leicht verletzt.

Wie auch 2025 mussten die Einsatzkräfte von ASB, DLRG, DRK, Johanniter und Malteser bis Mitternacht für die Feiernden bereitstehen. Insgesamt 323 Menschen in den Unfallhilfsstellen behandelt werden (2025: 390). Darunter 30 Minderjährige, die aufgrund von Alkoholkonsum versorgt wurden (2025: 23). Trauriges Highlight war eine 14-Jährige, die von ihrer Mutter schwer alkoholisiert zu den Rettungskräften gebracht werden musste. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden 81 Personen nach übermäßigem Alkoholkonsum behandelt. Einige waren so stark alkoholisiert, dass sie tief bewusstlos waren.

Ein Mitte 40-jähriger war auf der Rheinstraße bewusstlos geworden, sodass der Rosenmontagszug kurz angehalten werden musste, damit die Rettungskräfte ihn schnellstmöglich erreichen konnten. Erst als er zum Schutz seiner Atmung intubiert werden sollte, kam er zu sich. Auch schwer verletzt wurde eine Mitte 20-jährige Frau, die ebenfalls bewusstlos am Hauptbahnhof gefunden wurde. Eine dritte Person verletzte sich schwer, als sie stark alkoholisiert eine Treppe herunterstürzte. Alle drei kamen in einen Schockraum zur Abklärung, ob intensivmedizinische Maßnahmen notwendig sind. Der weitere Verlauf ist uns nicht bekannt.

Neben Alkoholbedingten Ausfallerscheinungen waren auch wieder zahlreiche chirurgische Behandlungen durch Scherben, Streitigkeiten und Stürze zu behandeln. Auch internistische Probleme, bis hin zum Krampfanfall wurden versorgt und gegebenenfalls ins Krankenhaus gebracht (45 Transporte ins Krankenhaus - 2025: 53). Wie in jedem Jahr wurde das gesamte medizinische Fachwissen der Rettungskräfte gefordert. In 75 Fällen handelte es sich um Bagatelleinsätze. Also die Herausgabe eines Pflasters oder Kühlpacks.

Eine Einsatzkraft des Sanitätsdienstes wurde leicht verletzt, als es vor einer Unfallhilfsstelle zu einer Schlägerei kam und sie schlichten wollte. Der Helfer wurde leicht an der Hand verletzt.

Auch die Feuerwehr, die mit verstärkten Kräften an der Zugstrecke in Bereitschaft stand, musste am Rosenmontag zu 9 Einsätzen ausrücken. Neben Kleineinsätzen und Fehlalarmen waren technische Hilfeleistungen sowie Feuermeldungen in Gebäuden abzuarbeiten. Um 23:50 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Wohn- und Bürogebäudes in der Kaiserstraße den verrauchten Treppenraum. Vor einem Büro war es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr belüftete das Büro und kontrollierte den Treppenraum. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.

Koordiniert wurden die Einsätze von einer eigens eingerichteten Leitstelle für Rosenmontag und einem Führungsstab. In enger Abstimmung mit Polizei und Veranstaltungsleitung wurden alle Sicherheitsmaßnahmen koordiniert. Seitens Feuerwehr und Sanitätsdienst mussten im Rahmen des bestehenden Sicherheitskonzepts keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell