Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Tätlicher Angriff bei Zwangsräumung

Duisburg (ots)

Im Rahmen einer Amtshilfe für einen Gerichtsvollzieher bei einer Zwangsräumung einer Wohnung an der Rheinhauser Straße kam es am Montagvormittag (9. März, 9:30 Uhr) zu einem Vorfall, bei dem eine Bewohnerin Widerstand gegen die Einsatzkräfte leistete.

Die Frau versuchte, die alarmierten Polizisten mit einem Handstaubsauger anzugreifen. Daraufhin wurde sie durch die Beamten zu Boden gebracht und fixiert. Während der Maßnahmen trat sie in Richtung der Einsatzkräfte und traf dabei einen Polizisten. Weiterhin weigerte sich die Frau, die Wohnung und das Treppenhaus zu verlassen, was dazu führte, dass die Polizisten sie unter erheblichem Widerstand in den Streifenwagen brachten.

Damit die Zwangsräumung durchgesetzt werden konnte, nahmen die Beamten die Randaliererin in Gewahrsam. Auch bei der Einlieferung und anschließenden Durchsuchung setzte sie ihren Widerstand fort. Glücklicherweise wurden bei den Auseinandersetzungen keine der eingesetzten Kräfte verletzt. Die Frau muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell