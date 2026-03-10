Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Fahrer verliert Kontrolle - Peugeot prallt gegen Mast

Duisburg (ots)

Auf der Friedrich-Ebert-Straße gab es am Montagabend (9. März, gegen 23 Uhr) einen Unfall mit mehreren Verletzten. Ein 18-Jähriger kam in Höhe der Emsstraße mit seinem blauen Peugeot von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast. Er und zwei seiner Mitfahrer (beide 17) wurden zur Untersuchung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zwei weitere Insassen (beide 19) gaben an, sich selbständig in Behandlung begeben zu wollen. Am Auto entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

