Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Zeugen eines versuchten Einbruchs gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben offenbar versucht am Montagabend (9. März, gegen 20 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße einzubrechen. Sie stiegen dazu auf den Balkon des Bewohners. Eine Nachbarin hörte Geräusche. Als sie nachschaute, sah sie zwei dunkel gekleidete Männer auf dem Balkon ihres Nachbarn stehen, die bei ihrem Anblick sofort verschwanden. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell