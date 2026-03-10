POL-DU: Hamborn: Zeugen eines versuchten Einbruchs gesucht
Duisburg (ots)
Unbekannte haben offenbar versucht am Montagabend (9. März, gegen 20 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße einzubrechen. Sie stiegen dazu auf den Balkon des Bewohners. Eine Nachbarin hörte Geräusche. Als sie nachschaute, sah sie zwei dunkel gekleidete Männer auf dem Balkon ihres Nachbarn stehen, die bei ihrem Anblick sofort verschwanden. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell