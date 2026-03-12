Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Diebstahl eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr - Täter gefasst

Duisburg (ots)

Ein Mann verschaffte sich am Mittwochmorgen (11. März, gegen 7:50 Uhr) unbefugt Zugang zum Gelände der Feuer- und Rettungswache an der Wintgensstraße und entwendete ein Einsatzfahrzeug. Der rote Renault Kangoo war mit Funkgerät, Blaulicht und Martinshorn ausgestattet.

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr hatte den Diebstahl beobachtet und sofort die Polizei informiert. Daraufhin leiteten die Einsatzkräfte umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Am gleichen Tag, gegen 16:45 Uhr, konnte das gestohlene Fahrzeug von einem aufmerksamen Zeugen auf der Aktienstraße in Mülheim gesichtet werden. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Der 47-Jährige erklärte gegenüber den Beamten, dass er "so viel vorgehabt" habe und das Fahrzeug nutzen wollte, um seine Erledigungen zu machen - unter anderem, um Sperrmüll wegzubringen. Zudem gab er an, Drogen konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Kokain. Aus diesem Grund entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe.

Im Kofferraum des gestohlenen Fahrzeugs fanden die Beamten ein Fahrrad, dessen Herkunft der 47-Jährige nicht nachweisen konnte. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher, da der Verdacht besteht, dass es ebenfalls gestohlen wurde.

Das Einsatzfahrzeug wurde zurück zur Feuerwehrwache gebracht. Der 47-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Zudem fertigte die Polizei einen Bericht an das Straßenverkehrsamt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell