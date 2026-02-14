PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer

Kaiserslautern (ots)

In der Zollamtstraße hat eine Polizeistreife der PI Kaiserslautern 2 in der Nacht zu Samstag gegen 00:15 Uhr einen 25-jährigen Pkw-Fahrer kontrolliert, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt.

