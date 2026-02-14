Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Auseinandersetzung: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am 13.02.2026, kurz vor Mitternacht, geriet auf einem Parkplatz einer Diskothek in der Zollamtstraße eine größere Personengruppe mit vier weiteren Personen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zu Körperverletzungsdelikten, Bedrohungen und einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug zum Nachteil der vier Personen. Als die alarmierten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits entfernt. Wie es genau zum Streit kam und welche Rollen die einzelnen Personen hatten, ist bislang Gegenstand der Ermittlungen.

Das Handgemenge dürfte durch weitere vor Ort befindliche Zeugen beobachtet worden sein. Daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zu den Abläufen geben? Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen oder Fahrzeugen machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden unter Telefon 0631 369 - 14299 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de

