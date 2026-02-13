PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl - Polizei fahndet nach mutmaßlicher Diebin mit markantem Aussehen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt im Fall eines Taschendiebstahls, der sich am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Königstraße zugetragen hat. Den Beamten liegt eine recht markante Personenbeschreibung einer Verdächtigen vor, weshalb sie um Hinweise bitten.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen haben ein Mann und eine Frau zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr in dem Lebensmitteldiscounter eine 76-Jährige bedrängt. Die Verdächtigen verwickelten die Seniorin in ein Gespräch. Nach ihrem Einkauf stellte die Frau fest, dass ihr Mobiltelefon und eine Kreditkarte gestohlen wurde, vermutlich von den beiden Unbekannten. Die Rentnerin erstattete Anzeige bei der Polizei und konnte die mutmaßlichen Diebe beschreiben. Die Frau hat demnach eine dunkle Haut- und Haarfarbe. Über ihren Kopf sind feinste Zöpfe geflochten, die hinten zu einem tief im Nacken gebundenen Pferdeschwanz zusammengefasst sind. Die Frisur ist von hellblonden Strähnen durchzogen. Die Unbekannte ist etwa 1,60 Meter groß und könnte zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Von dem Mann ist lediglich bekannt, dass er einen gebräunten Teint hat. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

