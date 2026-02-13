PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Wochenendhaus

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte sind in ein Wochenendhaus eingebrochen. Vermutlich in der Zeit zwischen dem 8. Januar und 12. Februar brachen die Täter zwei Türen auf, um in das Gebäude einzudringen. Sie stahlen einen Spannungsumwandler, ein Ladegerät für eine Autobatterie, zwei Pavillons und zwei LED-Leuchten. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten um Hinweise. Die Polizei fragt: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 13:57

    POL-PPWP: Taschendiebstahl - Polizei fahndet nach mutmaßlicher Diebin mit markanter Frisur

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ermittelt im Fall eines Taschendiebstahls, der sich am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Königstraße zugetragen hat. Den Beamten liegt eine recht markante Personenbeschreibung einer Verdächtigen vor, weshalb sie um Hinweise bitten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen haben ein Mann und eine Frau zwischen 12:30 Uhr und ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:19

    POL-PPWP: Einbruch in unbewohntes Haus

    Hauptstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einbrecher haben sich in einem unbewohnten Haus zu schaffen gemacht. Die Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch in das Anwesen ein. Durch ein Kellerfenster verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude. Darin durchsuchten sie offensichtlich mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen sie zehn Euro und Werkzeug. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:59

    POL-PPWP: Bedrohung in der Zollamtstraße

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend bedrohte ein Mann mindestens 14 Personen mit einem Werkzeug. Der Vorfall spielte sich auf einem Supermarktparkplatz in der Zollamtstraße ab. Zeugen gaben gegenüber den Polizeikräften an, dass der Mann eine Axt oder ein Beil dabeihatte. Verletzt wurde niemand. Der Täter war mit dem Werkzeug davongelaufen. Die Beamten ermittelten einen Verdächtigen. Gegen ihn wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren