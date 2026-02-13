Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Wochenendhaus

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte sind in ein Wochenendhaus eingebrochen. Vermutlich in der Zeit zwischen dem 8. Januar und 12. Februar brachen die Täter zwei Türen auf, um in das Gebäude einzudringen. Sie stahlen einen Spannungsumwandler, ein Ladegerät für eine Autobatterie, zwei Pavillons und zwei LED-Leuchten. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten um Hinweise. Die Polizei fragt: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell