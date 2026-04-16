Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Snackautomaten "im Trend"

Neubrandenburg/Neustrelitz/Stavenhagen (ots)

Der Anblick des Streifenwagens hat heute kurz nach Mitternacht einen Mann in die Flucht geschlagen, der gerade einen Snackautomaten in der Bachstraße in Neubrandenburg aufschweißen wollte. Gegen 00:15 Uhr gab es den Hinweis durch einen Zeugen an Polizei. Der Tatverdächtige lief weg, als er den Streifenwagen ankommen sah. Bei der direkten Absuche im Tatortbereich konnte der Mann nicht gefunden werden. Markant: Er hatte eine Schweißermaske dabei.

Immer wieder gibt es Stoßzeiten, in denen Snackautomaten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bei Tätern besonders beliebt zu sein scheinen. Seit dem 1. April gab es im Landkreis bisher - inklusive dem aktuellen - fünf angezeigte Fälle, bei denen Täter entweder beim Versuch scheiterten, einen Snackautomaten zu knacken oder den Automaten öffnen und die Ware stehlen konnten.

Ebenfalls beim Versuch blieb es am Neustrelitzer Bahnhof in der Nacht vom 03. Auf den 04. April: Der Snackautomat dort ist so gut gesichert, dass es für den oder die Täter nur beim Versuch blieb. Sachschaden hier: etwa 800 Euro.

Am Samstagabend in Stavenhagen hörte eine Zeugin zunächst Geräusche. Kurz danach fiel ihr eine kaputte Scheibe bei einem Snackautomaten in der Nils-Stensen Straße auf. Der bis dato unbekannte Täter hat Waren im Wert von etwa 130 Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

In einem Fall vom 13.04. - etwa zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr - wurde durch einen oder mehrere Unbekannte ein Snackautomat mit einem Gullydeckel eingeschmissen. So geschehen in der Traberallee in Neubrandenburg. Der Sachschaden beträgt hier nach derzeitiger Schätzung etwa 500 Euro. Zum genauen Stehlschaden kann noch nichts gesagt werden.

Ein besonders hoher Schaden ist beim Aufbruch eines Automaten in der Neubrandenburger Lessingstraße entstanden: mindestens 2000 Sachschaden, etwa 1200 Euro Stehlschaden. Tatzeit hier: Mittwoch, 15.04., kurz nach Mitternacht.

Manche Snackautomaten sind bereits mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, die es Tätern auf verschiedenste Weise erschweren, tatsächlich an den Inhalt der Automaten zu kommen. Eine Investition in verstärkte Sicherung kann sich für die Automatenbesitzer also lohnen, wie das Beispiel aus Neustrelitz zeigt. Die Beschädigung und der damit einhergehende Sachschaden bleiben natürlich trotzdem.

Spuren an den Tatorten wurden gesichert und werden aktuell ausgewertet.

Für alle Fälle gilt: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der Fälle geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 5582 2224.

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