POL-RT: Telefonbetrug; Firmeneinbrüche, Verkehrsunfall

Telefonbetrug mit Microsoft-Masche

Eine Frau aus Reutlingen ist am Donnerstagvormittag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Geschädigte erhielt gegen zehn Uhr eine vermeintliche Nachricht des Softwareunternehmen Microsoft auf ihrem Computer. Sie schenkte dem Vorgehen Glauben und wählte wie angewiesen eine vorgegebene Telefonnummer. Im Gespräch mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter erlaubte die Frau den Fernzugriff auf ihren Rechner und gab des Weiteren persönliche Bankdaten an. Im Hintergrund griffen die Betrüger dann auf verschiedene Konten und Online-Bezahldienste der Frau zu und brachten sie so um mehrere hundert Euro. Erst später bemerkte die Geschädigte den Betrug. (gj)

Bad Urach-Seeburg (RT): Kupferrohre gestohlen

Kupferne Fallrohre und eine rund 15 Meter lange Regenrinne aus Kupfer haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag von Gebäuden einer kommunalen Einrichtung in der Wiesentalstraße gestohlen. Zwischen neun Uhr und 8.10 Uhr drangen die Unbekannten in das Betriebsgelände ein, entfernten gewaltsam die an den Gebäuden fest montierten Rohre und transportierten sie vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Neue Straße (K1208) zwischen Nabern und Dettingen geführt. Ein 56-Jähriger war gegen 5.30 Uhr mit seinem Chrysler hinter einem VW Caddy von Nabern in Richtung Dettingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang bemerkte er, auch durch den Nebel bedingt, zu spät, dass der vorausfahrende 44-Jährige wegen eines über die Fahrbahn rennenden Rehs, stark abbremsen musste. Er reagierte zu spät und kracht mit seinem Chrysler ins Heck des VW. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Während der Unfallverursacher selbstständig einen Arzt aufsuchen wollte, wurde der VW-Fahrer vom Rettungsdienst zu Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Kreisstraße für etwa eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt werden. (cw)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In die Räume einer Firma in der Straße Auf Neuweiler sind Unbekannte am Mittwochabend eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften sich die Kriminellen zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Firma verschafft haben. Dort ließen sie neben Werkzeugen auch zahlreiche Kupferrohre mit einem geschätzten Gesamtgewicht von rund 60 Kilogramm mitgehen. Der Wert des Diebesgutes dürfte ersten Schätzungen zufolge bei mehreren hundert Euro liegen. Der Polizeiposten Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Einbruch in Frommern

In Frommern hat von Mittwoch auf Donnerstag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Buhrenstraße und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Allerdings hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

