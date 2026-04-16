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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rathaus-Schmierereien - Verdächtige vor Ort ermittelt

Neustrelitz (ots)

Bei einem Einsatz im Bereich des Marktplatzes haben Beamte des Neustrelitzer Polizeireviers gestern am späten Abend Tatverdächtige ermitteln können, die kurz zuvor die Stelen des Rathauses großflächig mit Graffiti-Tags beschmiert haben sollen. Zeugen alarmierten die Polizei und hatten für die Beamten am Einsatzort konkrete Hinweise auf mehrere junge Männer. Bei der Absuche des Bereichs konnte die Polizei zwei Tatverdächtige feststellen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Tatverdachts der Sachbeschädigung gegen die beiden deutschen Jugendlichen. Der Sachschaden schätzt die Polizei aktuell auf etwa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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