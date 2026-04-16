PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit Fahrerflucht auf der L32 bei Rothemühl - Fahrer unter Alkoholeinfluss durch Polizei gestoppt

Ueckermünde (ots)

Am heutigen Tag (16.04.2026) kam es um 10:10 Uhr auf der L32 bei Rothemühl zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht zwischen zwei PKW.

Dabei befuhr ein 23-jähriger Deutscher mit seinem PKW VW die L32, aus Richtung Rothemühl kommend, in Richtung Jatznick. In einer Kurve kam ihm ein 73-jähriger Deutscher mit seinem PKW Audi entgegen. Der 73-Jährige überfuhr die Sperrlinie und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort stießen die beiden PKW mit den jeweiligen linken Außenspiegeln zusammen.

Der Fahrer des PKW Audi setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß unvermittelt fort. Durch Hinweise des geschädigten PKW VW Fahrers konnte der flüchtige Fahrer des PKW Audi durch Beamte des Polizeireviers Ueckermünde an der Einmündung Rohrkrug/Heinrichswalde gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,71 Promille. Daraufhin verlegten die Beamten zum Klinikum Ueckermünde für die Durchführung einer Blutprobenentnahme.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro an beiden Fahrzeugen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des PKW Audi wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 13:54

    POL-NB: Erfolgreicher Einsatz: Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe gestellt

    Grimmen (ots) - Am gestrigen Mittwochabend (15.04.2026) befand sich eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Grimmen gegen 21:30 Uhr in der Gellenberger Straße. Dabei wurden die Beamten auf zwei dunkel gekleidete Personen aufmerksam, die ihnen auf hochwertigen E-Bikes entgegenkamen. Daraufhin entschlossen sich die Einsatzkräfte, die beiden Fahrradfahrer einer ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 13:06

    POL-NB: Rathaus-Schmierereien - Verdächtige vor Ort ermittelt

    Neustrelitz (ots) - Bei einem Einsatz im Bereich des Marktplatzes haben Beamte des Neustrelitzer Polizeireviers gestern am späten Abend Tatverdächtige ermitteln können, die kurz zuvor die Stelen des Rathauses großflächig mit Graffiti-Tags beschmiert haben sollen. Zeugen alarmierten die Polizei und hatten für die Beamten am Einsatzort konkrete Hinweise auf mehrere junge Männer. Bei der Absuche des Bereichs konnte ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:06

    POL-NB: Männer helfen Räuber bei Flucht

    Neustrelitz (ots) - Gestern Abend gegen 18:10 Uhr haben Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in der Zierker Straße in Neustrelitz die Polizei um Hilfe gerufen. Zuvor hatte der Ladendetektiv einen Mann dabei beobachtet, wie er sich Grillfleisch und weitere passende Lebensmittel einsteckte. Der Detektiv sprach ihn auf den Diebstahl an. Sofort wurden sowohl der Detektiv als auch eine Mitarbeiterin von dem mutmaßlichen Dieb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren