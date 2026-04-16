Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit Fahrerflucht auf der L32 bei Rothemühl - Fahrer unter Alkoholeinfluss durch Polizei gestoppt

Ueckermünde (ots)

Am heutigen Tag (16.04.2026) kam es um 10:10 Uhr auf der L32 bei Rothemühl zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht zwischen zwei PKW.

Dabei befuhr ein 23-jähriger Deutscher mit seinem PKW VW die L32, aus Richtung Rothemühl kommend, in Richtung Jatznick. In einer Kurve kam ihm ein 73-jähriger Deutscher mit seinem PKW Audi entgegen. Der 73-Jährige überfuhr die Sperrlinie und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort stießen die beiden PKW mit den jeweiligen linken Außenspiegeln zusammen.

Der Fahrer des PKW Audi setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß unvermittelt fort. Durch Hinweise des geschädigten PKW VW Fahrers konnte der flüchtige Fahrer des PKW Audi durch Beamte des Polizeireviers Ueckermünde an der Einmündung Rohrkrug/Heinrichswalde gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,71 Promille. Daraufhin verlegten die Beamten zum Klinikum Ueckermünde für die Durchführung einer Blutprobenentnahme.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro an beiden Fahrzeugen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des PKW Audi wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

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