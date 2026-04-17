Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 5-Jähriger bei Verkehrsunfall in Wolgast verletzt

Wolgast (ots)

Am gestrigen Tag (17.04.2026) kam es in Wolgast auf der Ernst-Thälmann-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die 36-jährige Deutsche mit ihrem PKW VW die Ernst-Thälmann-Str. in Richtung Heberleinstraße mit mäßiger Geschwindigkeit. An einer Hausecke am Ende eines Wohnblocks rannte plötzlich ein fünfjähriges Kind von rechts hinter dem Haus hervorkommend über die Fahrbahn, sodass die Fahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und es zum Zusammenstoß mit dem Kind kam. Das Kind verletzte sich in Folge des Unfalls und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verlegt.

Am PKW VW entstand kein Schaden.

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