Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Schaden am Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Am Samstag (11.04.2026) um 17.10 Uhr verursachte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der 66-Jährige aus Everswinkel beabsichtigte, aus dem Kreisverkehr Münsterstraße (L586)/Warendorfer Straße (L547) in Ahlen-Tönnishäuschen in Richtung Warendorf zu fahren. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kollidierte er mit der Verkehrsinsel und einem darauf befindlichen Verkehrszeichen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1750 Euro.

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