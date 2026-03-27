POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Direktor-Rahusen-Straße;
Tatzeit: 26.03.2026, zwischen 13.30 Uhr und 22.15 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 22.15 Uhr drangen die Unbekannten auf unbekannte Weise in das Haus ein und öffneten gewaltsam eine Schlafzimmertür. Die Einbrecher entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
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