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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen und Ennigerloh. Zwei Autofahrer bei Kontrollen unter Drogeneinfluss aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (09.04.2026) um 14.50 Uhr kontrollierten Polizisten in Ahlen auf der Straße Im Hövenerort einen 42-jährigen Autofahrer aus Ahlen. Um 22.30 Uhr überprüften Beamte einen 33-jährigen Ennigerloher als Fahrer eines Pkw auf der Clemens-August-Straße in Ennigerloh. Bei beiden Männern stellten die Beamten Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln fest. Sie ordneten die Entnahmen von Blutproben an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Fahrer ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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