POL-WAF: Ahlen und Ennigerloh. Zwei Autofahrer bei Kontrollen unter Drogeneinfluss aufgefallen

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (09.04.2026) um 18.50 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh auf dem Geh- / Radweg an der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Rennrad den Radweg in Richtung Münster. Ihm entgegen kam eine 57-jährige Drensteinfurterin mit ihrem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern die dadurch stürzten und leicht verletzt wurden. ...

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