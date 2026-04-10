Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Radfahrer stoßen zusammen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (09.04.2026) um 18.50 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh auf dem Geh- / Radweg an der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Rennrad den Radweg in Richtung Münster. Ihm entgegen kam eine 57-jährige Drensteinfurterin mit ihrem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern die dadurch stürzten und leicht verletzt wurden. Die Frau wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Münsteraner benötigte keinen Transport. Der Sachschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt.

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