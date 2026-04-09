POL-WAF: Kreis Warendorf/Ahlen. Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW
Warendorf (ots)
Herzliche Einladung der Kreispolizeibehörde Warendorf an alle Bürgerinnen und Bürger zum Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW am Dienstag, 19. Mai 2026 in der St. Marien Kirche in Ahlen, Oststraße 58.
Einlass: 18:30 Uhr
Beginn: 19.00 Uhr
Das Ensemble wird unter der Leitung von Scott Lawton einen Ausschnitt seines umfangreichen Repertoires spielen.
Der Eintritt ist frei. Im Anschluss des Konzerts wird um eine Spende zugunsten der Notfallseelsorge im Kreis Warendorf gebeten.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell