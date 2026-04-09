Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Ahlen. Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW

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Warendorf (ots)

Herzliche Einladung der Kreispolizeibehörde Warendorf an alle Bürgerinnen und Bürger zum Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW am Dienstag, 19. Mai 2026 in der St. Marien Kirche in Ahlen, Oststraße 58.

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19.00 Uhr

Das Ensemble wird unter der Leitung von Scott Lawton einen Ausschnitt seines umfangreichen Repertoires spielen.

Der Eintritt ist frei. Im Anschluss des Konzerts wird um eine Spende zugunsten der Notfallseelsorge im Kreis Warendorf gebeten.

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