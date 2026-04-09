POL-WAF: Ahlen. Defekter Scheinwerfer, keinen Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss stehend
Warendorf (ots)
Am Mittwochabend (8.4.2026, 22.00 Uhr) hielten Polizisten einen Autofahrer im Bereich der Zeche in Ahlen an, da ein Frontscheinwerfer defekt war. Im Kontakt mit dem 32-Jährigen wurde klar, dass der Ahlener unter Betäubungsmitteleinfluss stand und keinen Führerschein besitzt. Die Einsatzkräfte ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Nutzung von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen und leiteten Ermittlungsverfahren ein.
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