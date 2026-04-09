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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Defekter Scheinwerfer, keinen Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss stehend

Warendorf (ots)

Am Mittwochabend (8.4.2026, 22.00 Uhr) hielten Polizisten einen Autofahrer im Bereich der Zeche in Ahlen an, da ein Frontscheinwerfer defekt war. Im Kontakt mit dem 32-Jährigen wurde klar, dass der Ahlener unter Betäubungsmitteleinfluss stand und keinen Führerschein besitzt. Die Einsatzkräfte ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Nutzung von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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