POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Schule
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 9.4.2026, brachen Unbekannte zwischen 2.35 Uhr und 2.50 Uhr in eine Schule an der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schule gesehen? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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