POL-WAF: Ahlen. Gegen schwarzen 3er BMW gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 8.4.2026, gegen 13.25 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der L 585 in Höhe Albersloh. Eine 35-jährige Münsteranerin befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße von Wolbeck in Richtung Albersloh. Als die Frau mit ihrem Auto auf die rechte Bankette geriet, lenkte sie gegen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam nach ...

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