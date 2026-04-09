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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gegen schwarzen 3er BMW gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.4.2026 ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz in der Königstraße in Ahlen. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen das Heck eines geparkten schwarzen 3er BMW. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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