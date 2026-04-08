POL-WAF: Ennigerloh. Trotz entstempelter Kennzeichen mit dem Auto gefahren
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 8.4.2026 überprüften Polizisten gegen 0.40 Uhr eine Autofahrerin auf der Oelder Straße in Ennigerloh. Beim Blick auf den Pkw der 56-Jährigen fielen ihnen die entstempelten Kennzeichen auf. Die Datenabfrage ergab, dass das Auto nicht mehr versichert ist und außer Betrieb gesetzt wurde. Die Einsatzkräfte untersagten der Ennigerloherin die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.
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