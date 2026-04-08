POL-WAF: Ennigerloh. Trotz entstempelter Kennzeichen mit dem Auto gefahren

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Sonntag, 5.4.2026, 14.00 Uhr und Montag, 6.4.2026, 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Espen in Sünninghausen ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen aktuell nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei ...

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