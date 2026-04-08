PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Trotz entstempelter Kennzeichen mit dem Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.4.2026 überprüften Polizisten gegen 0.40 Uhr eine Autofahrerin auf der Oelder Straße in Ennigerloh. Beim Blick auf den Pkw der 56-Jährigen fielen ihnen die entstempelten Kennzeichen auf. Die Datenabfrage ergab, dass das Auto nicht mehr versichert ist und außer Betrieb gesetzt wurde. Die Einsatzkräfte untersagten der Ennigerloherin die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 08:57

    POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Sonntag, 5.4.2026, 14.00 Uhr und Montag, 6.4.2026, 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Espen in Sünninghausen ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen aktuell nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 08:52

    POL-WAF: Ahlen. Unter Cannabiseinfluss Auto gefahren

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 7.4.2026 hielten Polizisten gegen 9.00 Uhr einen Autofahrer auf der Hammer Straße in Ahlen an. Bei der Prüfung der Fahrtüchtigkeit des 26-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der vom Ahlener durchgeführte Drogenvortest schlug auf Cannabis an. Die Beamten nahmen den Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren untersagten ihm die ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 08:47

    POL-WAF: Warendorf. Mit unversichertem Auto und ohne Führerschein gefahren

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 7.4.2026 hielten Polizisten gegen 8.40 Uhr einen Autofahrer auf der Wilhelmstraße in Warendorf an. Die sich anschließende Kontrolle ergab, dass der vom 54-Jährigen genutzte Pkw unversichert war und der Lippstädter keinen Führerschein besitzt. Der Mann musste daraufhin sein Fahrzeug stehen lassen. Die Beamten leiteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren