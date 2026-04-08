POL-WAF: Warendorf. Mit unversichertem Auto und ohne Führerschein gefahren
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 7.4.2026 hielten Polizisten gegen 8.40 Uhr einen Autofahrer auf der Wilhelmstraße in Warendorf an. Die sich anschließende Kontrolle ergab, dass der vom 54-Jährigen genutzte Pkw unversichert war und der Lippstädter keinen Führerschein besitzt. Der Mann musste daraufhin sein Fahrzeug stehen lassen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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