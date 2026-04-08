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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mit unversichertem Auto und ohne Führerschein gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.4.2026 hielten Polizisten gegen 8.40 Uhr einen Autofahrer auf der Wilhelmstraße in Warendorf an. Die sich anschließende Kontrolle ergab, dass der vom 54-Jährigen genutzte Pkw unversichert war und der Lippstädter keinen Führerschein besitzt. Der Mann musste daraufhin sein Fahrzeug stehen lassen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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