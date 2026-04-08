POL-WAF: Warendorf. Mit unversichertem Auto und ohne Führerschein gefahren

Warendorf (ots) - Am Montag, 6.4.2026 meldete sich eine Frau gegen 17.35 Uhr bei der Polizei wegen eines Exhibitionisten in der Bauernschaft Mersch in Drensteinfurt. Die Frau ging dort spazieren, als der 41-Jährige aus Drensteinfurt sein Glied aus der Hose holte und sich der Geschädigten für einige Zeit zuwandte. Anschließend steckte er sein Geschlechtsteil zurück ...

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