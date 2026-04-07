POL-WAF: Drensteinfurt. Mann zeigte sein Glied in der Öffentlichkeit
Warendorf (ots)
Am Montag, 6.4.2026 meldete sich eine Frau gegen 17.35 Uhr bei der Polizei wegen eines Exhibitionisten in der Bauernschaft Mersch in Drensteinfurt. Die Frau ging dort spazieren, als der 41-Jährige aus Drensteinfurt sein Glied aus der Hose holte und sich der Geschädigten für einige Zeit zuwandte. Anschließend steckte er sein Geschlechtsteil zurück in die Hose und ging Richtung Reiterhof. Die alarmierten Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell